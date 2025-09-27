El PSdeG sostiene que «cada hectárea queimada este verán leva a firma da inacción do PP»

Cedida

Galicia volvió a arder este verano y cada año lo hace con más fuerza como consecuencia directa de decisiones políticas erróneas y una falta crónica de planificación. Es la idea que resume la primera jornada del ciclo Diálogos con raíz que organiza el PSdeG y cuya primera sesión se celebró este sábado bajo el título A Galicia que arde, centrada en uno de los mayores desafíos del país: los incendios forestales.

«Os incendios non son unha maldición inevitábel nin unha tradición do verán galego. Son o resultado da inacción política, do abandono do territorio e de décadas sen unha estratexia seria para o monte», señaló en su intervención el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro.

Advirtió que la lucha contra el fuego «non se gaña só cos heroes que arriscan a vida cada setembro» y reclamo una transformación profunda de las políticas forestales: «Non abonda con chegar a apagar incendios. Hai que actuar todo o ano, investir en prevención, garantir contratos estables e facer do monte galego un espazo vivo, produtivo e coidado». Insistió en que «no se gaña soio con los heroes que arrican a súas vidas cada septembro» y exigió una profunda transformación de las políticas forestales.

El líder socialista arremetió contra la actitud del Gobierno gallego, al que acusó de «intentar pasar páxina cada septembro« con anuncios vacíos y medidas improvisadas. «Galicia merece algo mellor que propaganda institucional mentres o país se queima. É hora de poñer a terra no centro da política», afirmó.

La situación de la Galicia rural y el impacto que décadas de abandono han tenido en el territorio fue otro de los asuntos abordado por el socialista gallega: «En Ourense, por exemplo, nos últimos 50 anos perdéronse máis de 140.000 habitantes, e só nas dúas últimas décadas desapareceu o 30 % da capacidade agraria e gandeira da provincia. É como se se evaporase unha parte esencial da nosa riqueza. Todo iso ten que ver coa falta de planificación e coa ausencia de políticas que dean futuro ao rural. Se non miramos cara ao territorio dun xeito diferente, seguiremos condenados a que o monte arda e a que Galicia perda o seu potencial máis valioso».

El encuentro, que contó con más de cincuenta asistentes, reunió a un panel de expertos y figuras destacadas en los ámbitos forestal, ambiental y social. Participaron el catedrático de la Universidad de Vigo, Juan Picos, especialista en Recursos Naturales e Ingeniería Ambiental; el bombero del BRIF de Laza, Cristóbal Medeiros; la ganadera y voluntaria Marina Vaz; el presidente del Instituto Galego de Tierras Comunes, Claudio Quintillán; el responsable de Desarrollo Rural de Sindicatos Agrarios, Jacobo Feijoo; y la presidenta del Colegio de Ingenieros de Montes de la Xunta de Galicia, Raquel Carreira.

Con la jornada A Galicia que Arde, Diálogos con Raíz inicia un nuevo ciclo de debates que se centrarán en los grandes temas que afectan a la ciudadanía, con la voluntad de abrir espacios de reflexión y propuestas reales para construir una Galicia más justa, sostenible y preparada para el futuro.