El Concello de A Coruña estrena mañana la tasa turística y Santiago lo hará el miércoles

Turistas y peregrinos que esperan entrar en la catedral abarrotando una calle de Santiago SANDRA ALONSO

Las ciudades de A Coruña y Santiago comenzarán a cobrar la tasa turística a las personas que pernocten en establecimientos hoteleros a partir de la semana que viene. A Coruña lo hará desde mañana lunes y Santiago, el miércoles. El objetivo de este impuesto es reforzar las arcas públicas para acometer las mejoras en los servicios que la llegada de visitantes exige.

Los turistas que duerman en los hoteles coruñeses pagarán entre 1 y 2,5 euros por persona y noche, aunque en el caso de los cruceristas su implantación se retrasará al 1 de enero del 2026 porque los paquetes vacacionales de este año ya estaban vendidos con anterioridad.

La tasa variará según el tipo de establecimiento. El mayor pago, 2,5 euros por persona y noche, lo realizarán quienes duerman en hoteles de cinco estrellas o de cuatro superior, mientras que abonarán 2 euros los que vayan a los de cuatro estrellas, 3 y 2 superior, además de a viviendas de uso turístico. En los hoteles de una y dos estrellas se pagarán 1,5 euros, y 1 euro en las viviendas de alquiler turístico.

Casos exentos

Estarán exentos los menores de edad no emancipados, personas con una discapacidad superior al 65 %, deportistas federados en competición oficial, estancias por motivos médicos, personas acogidas a programas sociales de la UE o estadías motivadas por obras en la vivienda habitual. Además, tampoco deberán pagar quienes vengan a congresos. En todos los casos la exención se pedirá en los alojamientos.

Los establecimientos de A Coruña abonarán la tasa al Concello a través de una plataforma digital mediante dos autoliquidaciones anuales: la primera hasta el 20 de julio y la segunda hasta el 20 de enero del año siguiente.

El sector considera que la tasa no es «necesaria» de acuerdo a los datos de ocupación media anual de la ciudad y, además, advierte de que supondrá una carga de trabajo extra para el personal. Mientras, el gobierno local justifica que servirá para sufragar el coste extra de algunos servicios municipales, como la limpieza, por el impacto que generan los turistas.

Tampoco en Santiago están satisfechos los hosteleros con la medida. De hecho, la tasa turística comenzará a cobrarse en Compostela el miércoles salvo que el Tribunal Superior de Xustiza dicte la suspensión cautelar del impuesto de estancias mientras se resuelve el recurso contencioso-administrativo presentado por la Unión Hotelera de Santiago, que representa al 77 % de las plazas hoteleras. El Ayuntamiento tiene 5 días para alegar, y según comentó la alcaldesa Goretti Sanmartín (BNG), «todo está listo» para comenzar a cobrar, pero aún se presentará el recurso mañana lunes.

Protestas

La tasa turística no cuenta con el respaldo de buena parte del sector hotelero de Santiago. El argumento central de la Unión Hotelera es el incumplimiento del artículo 24.2 de la ley gallega reguladora del impuesto sobre las estancias turísticas, que les exige a los ayuntamientos que opten por aplicar un recargo la justificación de los motivos de este y la evaluación de su impacto y eficacia para las finalidades pretendidas con su aplicación.

La Unión presentó un informe de los economistas María Bastida y Miguel A. Vázquez Taín en el que se rebaten los argumentos de los informes del Concello, utilizando para ello datos del Instituto Nacional de Estadística. Básicamente, los hoteleros insisten en que el Concello basa sus argumentos en los datos de visitantes sin tener en cuenta los alojamientos, que son muy inferiores. Como dato más reciente, recurren al 77 % de ocupación en agosto, un 6 % menos que el año pasado, aunque reconocen que la ciudad estuvo llena de visitantes En el recurso, la Unión también argumenta que en ningún informe del expediente municipal se detalla el destino de la recaudación del recargo, lo que también exige la ley gallega aprobada el año pasado.

IVA, ¿sí o no?

Frente al rechazo, Goretti Sanmartín les dijo a los responsables de los establecimientos más modestos que «isto é algo que vén para quedar, é algo que se fai en moitas cidades de Europa; é unha cuestión absolutamente menor dende o punto de vista da cantidade». Sin embargo, la alcaldesa insiste en que «é moi importante como beneficio para cidade».

Al margen de lo que suceda con el recurso, los hoteleros aún no tienen confirmación acerca de si habrá o no que aplicar el IVA a la tasa. Aunque el Concello había confirmado en un primer momento que haría la consulta, finalmente serán los hoteleros los que tengan que dirigirse a la Agencia Tributaria. Inicialmente, todo hacía pensar que la tasa no tenía IVA, al tratarse de un impuesto; sin embargo, todo apunta a que sí se tendría que gravar con un 10 % porque los hoteles están prestando un servicio a un tercero (ayuntamientos). Por este acto sí se paga IVA; así pues, el huésped de un hotel de cuatro estrellas pagará 2 euros más 20 céntimos de IVA y el de un albergue 1 euro más 10 céntimos de IVA.