«Se compran y se venden citas para la Administración; yo pagué 50 euros»

Carlos Punzón
Carlos Punzón VIGO / LA VOZ

Fernando Santiago Ollero, presidente del Consejo General de Gestores Administrativos de España
Fernando Santiago Ollero, presidente del Consejo General de Gestores Administrativos, lucha contra la cita previa: «Es un muro ilegal para bloquear a la gente»

28 sep 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

Es muy vehemente en su crítica contra un sistema que deja al administrado por detrás en derechos de la misma Administración a la que mantiene. «La cita previa obligatoria es un invento de la Administración

