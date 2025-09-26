Paloma Lago vuelve al trabajo y evita hablar de su demanda al exconselleiro Villares por agresión sexual: «No puedo daros ninguna información, está judicializado»

Europa Press

Después de varios meses alejada del panorama mediático, Paloma Lago volvió con ganas al trabajo. Ejerció como presentadora en Barcelona de los GreenWalk Awards, un certamen de moda sostenible que también recalará en Vigo el próximo 25 de octubre. Tras meses en silencio, Paloma Lago se mostraba «muy feliz» de hacer de maestra de ceremonias, «acompañada de un jurado al que admiro muchísimo». Pero preguntada por cómo había pasado el verano respondió con un escueto «muy bien, genial, gracias» y se mostró reacia en todo momento a explayarse sobre su estado anímico. «Con que veáis el desfile, la organización os lo agradecerá», contestaba. Tras marcharse del fotocol, donde estaba atendiendo brevemente a los medios y al ser seguida por varios periodistas, volvió a pararse en el pasillo ante los micrófonos. «Chicos, os quería comentar... os voy a decir solo una cosita para que me entendáis y me comprendáis, y yo creo que me vais a comprender. No puedo daros ninguna información sobre este tema porque es un tema que está judicializado. Así que si tenéis alguna pregunta más sobre los premios... y si no, nos vamos a trabajar».

Fueron sus últimas declaraciones ante los medios, que mientras se marchaba ya caminando seguían preguntando si confiaba en la Justicia, si había estado arropada por su familia estos meses o si animaba al resto de mujeres a denunciar.

El pasado 7 de abril Paloma Lago acudió al Juzgado de Instrucción número 2 de Ferrol para ratificar la denuncia presentada meses antes ante una inspectora de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer de la comisaría de la Policía Nacional contra el ya exconselleiro Alfonso Villares por una presunta agresión sexual que fijó en el 27 de diciembre.

El conselleiro do Mar, Alfonso Villares, presentó el 4 de junio su dimisión al frente de la consellería do Mar. «Comparezo tras recibir onte unha notificación do Tribunal Superior de Xustiza», explicó, en la que habría sido informado de su condición como investigado «nun proceso xudicial». Fue una rueda de prensa sin preguntas, arropado y aplaudido al final de su intervención por su equipo en la Consellería, y sus compañeros en la Xunta, en la que proclamó su inocencia. «Son circunstancias da vida privada dunha persoa e non quero que enturben o máis mínimo a confianza da xente nas institucións», dijo. Tras dimitir y perder su calidad de aforado, el caso volvió al juzgado de Ferrol donde se formalizó la denuncia, una sala atascada que soporta una carga de trabajo que abogados y trabajadores ya denunciaron en numerosas ocasiones.

Fuentes de su entorno explicaron entonces que Villares había mantenido en el pasado una relación con la presentadora y que, a partir de su dimisión, iba a centrar todas sus «fuerzas» en defenderse en el ámbito judicial.

I. VALERIO

Última aparición en Ferrol

El pasado domingo 21 de septiembre la presentadora se dejó ver en Ferrol, en la procesión de la Virgen de la Merced. La modelo ferrolana ya había explicado en varias ocasiones la importancia que esta cofradía tiene en su vida personal. Por ejemplo en una entrevista a La Voz, Paloma confesó que la fe adquirió un papel aún más especial en su vida tras la pérdida de su padre: «La religión me ayuda mucho, gracias a la fe siento su presencia». Más recientemente también eligió la capilla como escenario para llegar a su invitado en el programa «A Miña Gran Cidade» de la TVG.