La meteorología que predice grandes fuegos: el junio más cálido anticipó la peor temporada de incendios en Galicia

Xavier Fonseca Blanco
Xavier Fonseca

GALICIA · Exclusivo suscriptores

Existe una correlación entre las condiciones del primer mes del verano y la cantidad de hectáreas quemadas en la comunidad

28 sep 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

Galicia está viviendo este año la peor temporada de incendios de su historia reciente. Ya se han calcinado más de 143.000 hectáreas. Uno de los motivos que explica la descomunal cantidad de superficie quemada reside

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 85% dto.
Suscripción WEB 1€/mes durante 6 mes Suscríbete