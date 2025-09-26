El gran relevo en la Administración pública

Mario Beramendi Álvarez
MARIO BERAMENDI SANTIAGO / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

Miguel souto

Setenta mil empleados se jubilarán durante los próximos diez años; la modernización de los procesos selectivos y la llegada de perfiles con formación tecnológica son los grandes retos

27 sep 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

Algo menos de la mitad de los cerca de 177.000 empleados públicos que hay en la comunidad gallega —pertenecientes a las Administraciones central, autonómica y local— se jubilarán a lo largo del próximo decenio. Un

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 85% dto.
Suscripción WEB 1€/mes durante 6 mes Suscríbete