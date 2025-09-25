El Estado mantiene ayudas mínimas por los incendios un mes más tarde

Xosé Gago / María Cobas SANTIAGO / LA VOZ

El ministro Luis Planas, el jueves, durante una visita a un viñedo en Valdeorras
No se aprobaron decretos para actualizarlas tras declarar la zona catastrófica. Planas avanza que las subvenciones directas para explotaciones se cobrarán antes de que acabe el año

26 sep 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

El Gobierno mantiene la cuantía mínima de las ayudas prevista por la ley cuando se cumple un mes desde que declaró las zonas catastróficas por los incendios que calcinaron más de 393.000 hectáreas —un área

