Competencia constata que líneas de alta velocidad con dos anchos de vía como la gallega limitan la competitividad

Pablo González
pablo gonzález REDACCIÓN / LA VOZ

Un tren del ADIF circulando por el cambiador de ancho de Taboadela (Ourense)
Un tren del ADIF circulando por el cambiador de ancho de Taboadela (Ourense) MIGUEL VILLAR

La CNMC abre una consulta pública con el sector sobre las barreras técnicas en los servicios ferroviarios e insta al Gobierno a tomar decisiones ya para adaptarse al reglamento europeo

25 sep 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) abrió este miércoles una consulta pública para recabar las opiniones de sector sobre las barreras técnicas que afectan actualmente a los servicios ferroviarios, especialmente aquellos

