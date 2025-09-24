Sanidade destaca el incremento de la actividad asistencial en verano pese a la falta de médicos

Gómez Caamaño XOÁN REY | EFE

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha destacado esta tarde en el Parlamento gallego que el Servicio Galego de Saúde (Sergas) hizo este verano más cirugías programadas, más consultas y más pruebas diagnósticas, además de atender 302.000 urgencias en los hospitales públicos, lo que supone un incremento del 1,3 % con respecto al mismo período del año anterior. El conselleiro respondía así a una interpelación de la diputada nacionalista, Montse Prado, que ha acusado a la Xunta de carecer de un plan. «Verán tras verán, a situación vólvese caótica», ha denunciado la diputada del Bloque, quien ha enumerado una serie de carencias a lo largo y ancho de la geografía gallega para tratar de demostrar que es un problema crónico. Prado incluso se ha referido al retraso en la asistencia de ambulancias medicalizadas en pacientes con infarto y que incluso acabaron falleciendo.

«O plan de vostede é non ter plan, e non é intelixente pensar que sen mudar as cousas vanse obter resultados diferentes», lamentó la diputada del Bloque, quien preguntó a Gómez Caamaño qué piensa hacer la Xunta para que el verano que viene no se repitan los problemas. En su respuesta, el conselleiro ha acusado a Prado de recurrir a casos puntuales para descontextualizar la situación del Sergas y ha atribuido los problemas a la falta de médicos y de pediatras, «algo que é competencia do Goberno central».

«Este verán vivíronse circunstancias excepcionais como consecuencia dos incendios forestais, o que obrigou á sanidade pública galega a facer esforzos adicionais para prestar a necesaria asistencia a través do 061, a través dos servizos de urxencia, tanto nos puntos de atención continuada como nos hospitais para atender aos afectados», recordó Caamaño sobre lo sucedido durante el mes de agosto.

En su intervención en O Hórreo, el conselleiro puso en valor a correcta planificación que se hizo de camas hospitalarias en el período estival, con cerca de 1.000 ingresos programados más que el verano anterior, lo que supone un incremento del 8% de la actividad programada en ingresos en los hospitales públicos. Según el titular de Sanidade, la actividad asistencial de los meses de junio, julio y agosto de este año muestra un 4,9 % más de intervenciones quirúrgicas programadas, hasta alcanzar las 36.775 operaciones.

En las cirugías de mayor gravedad, prioridad 1, Caamaño precisó que el Sergas mantuvo el mismo nivel de actividad que el año pasado, con una media de espera de 24 días, por debajo de los 30 fijados. Y en lo que respecta a las cirugías enmarcadas en la ley de garantía de tiempos máximos, donde se incluyen los procesos oncológicos, se incrementó la actividad en un 13,4 % comparado con el año anterior, con 337 intervenciones más y disminuyendo el tiempo de espera en cerca de un día.