Cadena de registros y detenciones en O Salnés y Barbanza en relación con los 3.500 kilos de cocaína del narcosubmarino de A Pobra

Uno de los registros se está llevando a cabo en una empresa de Tragove Martina Miser

Dos semanas después de que A Pobra amaneciese sembrada de fardos repletos de cocaína, primero sobre el asfalto, tras la huida del vehículo que teóricamente debía recoger la mercancía, acechado por la presión policial, y al día siguiente en el polígono industrial de A Tomada, donde la Policía Local del municipio barbanzano localizó otros 85 bultos, las cosas comienzan a moverse en torno al último narcosubmarino arribado a las Rías Baixas. El Cuerpo Nacional de Policía peina en estos momentos las dos orillas de la ría de Arousa en busca de los miembros de la red que organizó el enésimo alijo procedente de Sudamérica. Los registros y las detenciones se están sucediendo tanto en O Salnés como en Barbanza en una operación que cuenta con la colaboración de la DEA, la agencia norteamericana de lucha contra el narcotráfico.

Uno de los inmuebles que está siendo examinado a fondo por los agentes pertenece a una empresa del sector náutico, que alquila motos de agua en el puerto de Sanxenxo. Se trata de un taller en Tragove (Cambados), que dispone de acceso directo al agua. La compañía no solo trabaja con embarcaciones, también lo hace con vehículos en tierra, repara motores fuera e intraborda y presta atención en el mar.

La descarga hecha en la madrugada del sábado en A Pobra supera los 3.500 kilos de cocaína, que llegaron en narcosubmarino JAVIER ROMERO / ANA LORENZO

Hasta ahora, los únicos detenidos en relación con el narcosubmarino que realizó la descarga de más de 3.500 kilogramos de cocaína eran los tres ciudadanos colombianos que el 13 de septiembre aparecieron deambulando por A Pobra. Cada uno de ellos portaba una mochila empapada de agua y salitre. Sus quiméricas explicaciones sobre el Camino de Santiago, que aseguraban estar recorriendo, no les sirvieron más que para ser detenidos por la Policía Local. Todo indica que eran los tripulantes de la nave semisumergible, que debió situarse frente a la ría y trasvasar la mercancía a las clásicas planeadoras para su traslado a tierra, probablemente en el entorno de la playa de Cabío.

A falta de conocer más detalles sobre la operación, en los calabozos de la Comisaría de Pontevedra permanecen ya al menos tres individuos vinculados con la organización arousana.