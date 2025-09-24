Cuatro hombres y una mujer aspiran a dirigir la Fiscalía Superior de Galicia

De arriba abajo, y de izquierda a derecha: los fiscales Carmen Eiró, Carlos Varela, Antonio Roma, Román Ruiz y Miguel Armenteros
Sustituirán en el cargo a Fernando Suanzes, que se jubila tras dos mandatos y a los 72 años. La candidatura que suena con más fuerza es la de Carmen Eiró

26 sep 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

La Fiscalía General del Estado ha recibido cinco candidaturas para asumir el cargo de fiscal superior de Galicia, tras la jubilación de Fernando Suanzes a los 72 años y después de una década al frente.

