Cuatro hombres y una mujer aspiran a dirigir la Fiscalía Superior de Galicia

De arriba abajo, y de izquierda a derecha: los fiscales Carmen Eiró, Carlos Varela, Antonio Roma, Román Ruiz y Miguel Armenteros

La Fiscalía General del Estado ha recibido cinco candidaturas para asumir el cargo de fiscal superior de Galicia, tras la jubilación de Fernando Suanzes a los 72 años y después de una década al frente.