Ana Torrent, actriz: «Es tremendo el machaque antiedad»
VIGO / LA VOZ
GALICIA · Exclusivo suscriptores
En la serie «Furia» interpreta a una trabajadora a quien reemplaza otra más joven: «En nuestra profesión tenemos más dificultades, hay menos papeles y tenemos mucha presión, pero todas las mujeres la tienen»25 sep 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
Cualquier boomer sabe que Ana Torrent (Madrid, 1966) era aquella niña de ojos inmensos que bordaba los silencios de El espíritu de la colmena y bailaba como se vuelve a bailar ahora la canción de