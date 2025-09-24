Ana Torrent, actriz: «Es tremendo el machaque antiedad»

Begoña Rodríguez Sotelino
begoña r. sotelino VIGO / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

La actriz Ana Torrent
La actriz Ana Torrent

En la serie «Furia» interpreta a una trabajadora a quien reemplaza otra más joven: «En nuestra profesión tenemos más dificultades, hay menos papeles y tenemos mucha presión, pero todas las mujeres la tienen»

25 sep 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

Cualquier boomer sabe que Ana Torrent (Madrid, 1966) era aquella niña de ojos inmensos que bordaba los silencios de El espíritu de la colmena y bailaba como se vuelve a bailar ahora la canción de

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 85% dto.
Suscripción WEB 1€/mes durante 6 mes Suscríbete