La Xunta recibirá un reconocimiento institucional por su impulso a la educación digital

La Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación profesional recibirá un reconocimiento institucional por parte del Observatorio Nacional de Educación Digital (ONED). El acto será el 30 de septiembre en Málaga y se premiarán los más de diez años en funcionamiento de E-Dixgal -la iniciativa se implantó durante el curso 2014/2015-, el programa del libro de texto digital que se utiliza en la comunidad gallega. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, recalcó que este proyecto «é un modelo híbrido que combina o papel e as novas tecnoloxías. Un dos obxectivos é adecuar o seu uso nas aulas á etapa educativa e o grao de madurez e desenvolvemento dos estudantes».

El curso pasado más de 64.500 estudiantes de 630 educativos gallegos se beneficiaron de esta iniciativa, según los datos de la consellería. La Xunta reitera que el propósito de este proyecto es «favorecer o desenvolvemento de proxectos integrais de educación dixital, facilitando aos centros educativos a dispoñibilidade de libros dixitais e doutros materiais cos que poidan desenvolver o seu proxecto curricular».

Actualmente, el proyecto permite desarrollar el aprendizaje en un entorno tecnológico tanto al alumnado de quinto y sexto de primaria, como de primero y cuarto de la ESO. El acceso a la plataforma virtual es posible a través de cualquier equipo con conexión a internet, empleando las credenciales de acceso que le serán facilitadas a los estudiantes del centro. En cuanto a la disponibilidad del material necesario, la Xunta lo ofrece «de maneira gratuíta para o alumnado. As familias téñense que comprometer a que os mozos realicen un uso adecuado do equipo».

Otro factor importante es la formación continua que reciben los docentes para impartir este tipo de enseñanza. Tienen a su disposición cursos en diferentes modalidades, orientados «a cada un dos perfís e con instrucións sobre o uso e as vantaxes da plataforma», afirma la Xunta desde la página web de la plataforma. Por otro lado, el Conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional, Román Rodríguez, afirmó que es «básico dotar ao alumnado galego de competencias dixitais para desenvolverse na sociedade dun xeito seguro, crítico e competitivo».

Sobre la próxima Lei de Educación Dixital que quiere implantar la Xunta, Rodríguez explicó que en materia educativa, la intención es desarrollar un equilibrio «con metodoloxías máis tradicionais, de forma que ambas convivan en harmonía e se complementen dentro dos plans de estudo». Además, esta medida contempla que se utilice E-Dixgal en todos los cursos de la ESO.