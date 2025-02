La Xunta inicia un proceso participativo para diseñar la futura Lei de Educación Dixital

Alumnos de instituto dejan su móvil a la entrada del centro JOSE PARDO

La Consellería de Educación quiere que toda la comunidad escolar pueda participar en la elaboración de la futura Lei de Educación Dixital de Galicia, que regulará los derechos y deberes de la nueva realidad digital escolar.

Las personas interesadas en hacer alguna propuesta pueden enviarla antes del 10 de marzo a través del portal de transparencia de la Xunta.

Los mensajes entre alumnos y profesores fuera del colegio estarán regulados por una ley autonómica X. Gago

En este proceso, representantes de la Consellería están manteniendo reuniones con diferentes colectivos de la escuela. Por ejemplo, este miércoles el secretario xeral técnico de Educación, Manuel Vila, y la directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández, tuvieron un encuentro con las familias adscritas a las AMPA para abordar su visión de las relaciones digitales, que marcan en gran medida la vida de los ciudadanos, incluso de los más jóvenes.

Tanto la ronda de contactos como la convocatoria a los ciudadanos tiene como objeto diseñar una ley que se espera entre en vigor en el 2026 y que recogerá «cuestións como a regulación da comunicación dixital entre docentes e alumnos fóra do horario lectivo, o aproveitamento responsable da intelixencia artificial, as condutas contrarias á convivencia no eido dixital ou a gravación de clases». Según recalcan en San Caetano, el texto será pionero en España y Europa.

La ley hará especial hincapié en asuntos transversales como «o benestar dixital, a privacidade e a protección de datos, o dereito á identidade dixital e á intimidade e a accesibilidade universal».