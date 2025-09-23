El PP impide que el Parlamento investigue los incendios y veta la comisión que proponía el Bloque

Xoán A. Soler

El PP ha hecho valer su holgada mayoría en el Parlamento gallego para tumbar la propuesta del BNG de constituir una comisión de investigación que aclare qué falló en la ola de incendios del pasado verano, que arrasó 140.000 hectáreas en el medio rural gallego. La iniciativa nacionalista, que contó con el voto favorable del PSdeG, se fundamenta en que los incendios son el principal problema ambiental de Galicia y en que «a xente merece coñecer a verdade», en palabras de su portavoz nacional, Ana Pontón. La portavoz de la primera fuerza de la oposición sostuvo que es indispensable esclarecer las causas para adoptar «as medidas necesarias» y reprochó a los populares que intenten ventilar una catástrofe con una simple comparecencia, la del presidente Alfonso Rueda el pasado día 5 de septiembre. Algo que, según los nacionalistas, supone una declaración de culpabilidad por «unha nefasta xestión».

El BNG insistió en culpar de lo ocurrido a la Xunta presidida por Rueda por no haber adoptado otras políticas de prevención tras la ola de incendios del 2017. «O realmente preocupante é que o PP non aprendeu», dijo Pontón, «e que tira do seu manual de xestión de crise, que consiste en botar balóns fóra», como si la Xunta no tuviese competencias. «Por qué o dispositivo estaba incompleto en plena temporada de risco? Por que houbo motobombas paradas? Por que Rueda estaba na praza de touros de Pontevedra en plena crise?», se preguntó la portavoz nacionalista, quien llegó a asegurar que «ao PP lle importa un bledo que arda este país».

El portavoz del grupo mayoritario de la Cámara, Alberto Pazos, atribuyó la propuesta del BNG a un nuevo intento de polarización del nacionalismo para generar tensión social y sacar tajada electoral, y advirtió de que, en realidad, «a verdade non importa». El popular recordó que Ana Pontón ya tiene las conclusiones de todo lo sucedido sin que se haya investigado nada, gracias «á súa man infalible» y defendió el trabajo y la gestión de la Xunta pese a las dificultades. «Cal é o seu modelo? O de Estados Unidos? O de Canadá? O do País Vasco?», preguntó Pazos a la líder de la oposición, a la que acusó de construir un relato alejado de la realidad. El portavoz popular reprochó al Bloque que pida una comisión de investigación en Galicia mientras actúa de forma condescendiente con el PSOE en el Congreso en asuntos relevantes para esta comunidad, como la situación de los trenes o de la AP-9.

Por su parte, Carmen Rodríguez Dacosta, diputada del PSdeG, se alineó con el Bloque en establecer una relación de causalidad entre lo ocurrido en agosto y la «inacción» de la Xunta en políticas de prevención y ordenación forestal. A pesar de que los socialistas votaron a favor de crear una comisión que investigue los incendios, la representante del PSdeG insistió en que el diagnóstico ya se hizo tras la ola del 2017, y que hubiese sido más eficaz esclarecer qué se incumplió del dictamen aprobado por el Parlamento en el 2018, que contó con el voto favorable del PSdeG, pero contrario del Bloque. «Non imos engañar á cidadanía; xa sabemos como rematan as comisións cando as controla o PP, e aí temos o caso do hospital Álvaro Cunqueiro», recordó Rodríguez Dacosta.

Toma de posesión

Por otra parte, el secretario local del PSOE de Santiago, Aitor Bouza, ha prometido este martes su cargo como diputado del PSdeG, tras la salida del exrector de la Universidade da Coruña (UDC) Julio Abalde, que dejó su escaño este mes para ponerse al frente de la Subdelegación del Gobierno en A Coruña. Tras un debate sobre el minuto de silencio por el genocidio en Gaza que pretendía impulsar el PSdeG, y que defendió el propio José Ramón Gómez Besteiro, jefe de filas de los socialistas gallegos, Aitor Bouza, que llevaba una camiseta de Paremos el genocidio con la bandera de Palestina, ha prometido su cargo y ha tomado posesión de su escaño.