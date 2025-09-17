El Gobierno regaló ya 1.923 millones a Audasa desde que tenían que haber terminado los peajes de la AP-9
VIGO / LA VOZ
El Ejecutivo no rescata la autopista ni la hace gratuita, y acerca la vía judicial sobre la prórroga de 25 años dada a Audasa
Audasa, la empresa concesionaria de la autopista AP-9, lleva casi trece años gestionando la mayor infraestructura de transporte terrestre de Galicia fuera de la ley, a ojos de la Comisión Europea. Son los años transcurridos