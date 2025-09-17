Caamaño plantea a la UDC que retire su plan de una facultad propia si hay consenso para descentralizar Medicina

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, respondiendo a los medios en una imagen de archivo. M.Moralejo

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha planteado al rector de la Universidad de A Coruña (UDC), Ricardo Cao, «retirar» su planteamiento de crear una Facultad de Medicina propia si existe un consenso en lo referente a la descentralización del segundo ciclo.

En declaraciones a los medios durante una visita a las instalaciones del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago, donde también respondió a cuestiones sobre la espera en atención primaria, Caamaño ha afirmado que «a Consellería de Sanidade, a Consellería de Educación, a Xunta de Galicia, seguimos coa mesma aposta: Facultade de Medicina única en Santiago de Compostela con descentralización do segundo ciclo en Vigo e na Coruña».

«O grupo de traballo é o que ten que definir como vai facerse esa aposta», indicó el titular de la cartera de Sanidade del Gobierno gallego. Sobre la petición inicial del rector de la UDC, consideró que «se se consegue chegar a un consenso na descentralización imaxínome que a postura lóxica é a de retirar o que é esa petición, ou polo menos deixala apartada». «Non ten sentido traballar por dúas vías», concluyó.