Un nuevo servicio autonómico borrará la huella digital de las víctimas de violencia en la web

SANDRA ALONSO

La Xunta ha iniciado la tramitación de la futura ley de acoso y violencia digital, con la que Galicia aspira a convertirse en la «primeira comunidade» con legislación específica para ayudar a las víctimas, que son en su mayoría menores de edad, mujeres y miembros del colectivo LGTB, explicó Alfonso Rueda.

El presidente de la Xunta estuvo acompañado por la conselleira de Política Social, Fabiola García, que detalló parte del anteproyecto que será sometido a consulta pública.

La ley regulará un nuevo servicio autonómico de borrado de la huella digital, que en muchas ocasiones está asociada a la violencia sexual, remarcó García, con el fin de ayudar a las víctimas a reconstruir su reputación. También se prevendrá la detección del uso no consentido de sistemas de geolocalización.

La conselleira añadió que el texto también incluirá medidas para prevenir y denunciar el acoso en centros educativos, y la creación de un espacio virtual de asesoramiento gratuito a las víctimas contra la violencia digital.

Rueda recordó que las nuevas tecnologías ofrecen «oportunidades», pero también advirtió que la violencia en la Red genera «importantes riscos» para los menores y las mujeres, además de que «cada vez está mais presente e con formas máis complexas», de ahí que la Xunta decidiese legislar en esta materia.