Un nuevo servicio autonómico borrará la huella digital de las víctimas de violencia en la web
GALICIA
Estará regulado en la futura ley contra el acoso electrónico, que también perseguirá el uso no consentido de sistema de geolocalización15 sep 2025 . Actualizado a las 15:29 h.
La Xunta ha iniciado la tramitación de la futura ley de acoso y violencia digital, con la que Galicia aspira a convertirse en la «primeira comunidade» con legislación específica para ayudar a las víctimas, que son en su mayoría menores de edad, mujeres y miembros del colectivo LGTB, explicó Alfonso Rueda.
El presidente de la Xunta estuvo acompañado por la conselleira de Política Social, Fabiola García, que detalló parte del anteproyecto que será sometido a consulta pública.
La ley regulará un nuevo servicio autonómico de borrado de la huella digital, que en muchas ocasiones está asociada a la violencia sexual, remarcó García, con el fin de ayudar a las víctimas a reconstruir su reputación. También se prevendrá la detección del uso no consentido de sistemas de geolocalización.
La conselleira añadió que el texto también incluirá medidas para prevenir y denunciar el acoso en centros educativos, y la creación de un espacio virtual de asesoramiento gratuito a las víctimas contra la violencia digital.
Rueda recordó que las nuevas tecnologías ofrecen «oportunidades», pero también advirtió que la violencia en la Red genera «importantes riscos» para los menores y las mujeres, además de que «cada vez está mais presente e con formas máis complexas», de ahí que la Xunta decidiese legislar en esta materia.