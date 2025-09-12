La Xunta defiende que no hubo «falta de coordinación» en la extinción de los incendios

Imagen del incendio en Abrence (Lugo) del pasado mes de agosto. ALBERTO LÓPEZ

El director xeral de Defensa do Monte, Manuel Rodríguez, rechazó que hubiese «caos» o «falta de coordinación» por parte de la Xunta durante las labores de extinción en la ola de incendios. En lo referente a la prevención de los fuegos, frente a los reproches de la oposición, Rodríguez defendió el incremento de las ayudas para actuaciones preventivas, que no solo se limitaron al desbroce: «Temos un presuposto aprobado de case 45 millóns de euros desde o 2014 ao 2023».

«Non se fala do que conseguimos salvar nin dos 490 pobos defendidos», lamentó Rodríguez para asegurar que si no se pudo llegar a algunas localidades fue «porque non se podían ou non debiamos polas lapas. Algunha cabeza de lume chegou a ter 16 quilómetros de ancho». En esta línea, el director xeral destacó la labor realizada en días en los que hubo hasta «40 y 50 lumes ao día».

Pontón llama a manifestarse el domingo para demandar «un monte limpio, multifuncional e con futuro» Redacción

Por su parte, la socialista María del Carmen Rodríguez Dacosta criticó que la Xunta no abordó «a mínima prevención e o resultado foi que o lume arrasou o territorio». «Non se pode dicir que non houbese avisos», ha sentenciado tras los incendios de 2017 y las recomendaciones de los expertos. Además, incidió en que «as brigadas municipales non funcionan», reclamando más personas con suficiente formación en este ámbito.

En la misma línea, Secundino Fernández, cuestionó la falta de cobertura de plazas o que hubiese personal de vacaciones en un momento de alto riesgo. También sostuvo que los incendios más grandes fueron en «seis ou sete focos e non os atenderon a tempo». «Están tirando balóns fóra», dijo Fernández al rechazar la defensa del director xeral en relación a la gestión frente a los incendios.