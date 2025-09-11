Pontón llama a manifestarse el domingo para demandar «un monte limpio, multifuncional e con futuro»

Pontón, este jueves, reunida con los convocantes de la manifestación del domingo. XURXO MARTÍNEZ | EFE

La portavoz del BNG, Ana Pontón, llamó a participar en la concentración en defensa del monte gallego y para demandar una nueva política forestal, convocada este domingo en Santiago. «Hai que dicilo alto e claro: queremos un monte limpo, multifuncional e con futuro», enfatizó. Además, criticó la actitud del presidente autonómico, Alfonso Rueda, en su comparecencia parlamentaria, calificándola de «espectáculo lamentable», a la que llegó «coma se non tivese pasado nada».

La líder nacionalista hizo estas declaraciones tras recibir a representantes de la plataforma Por un monte galego con futuro. La concentración está organizada por la plataforma «Lumes Nunca Máis», integrada por más de 60 asociaciones sociales, sindicales y ecologistas. En ella se denunciará la reciente ola de incendios, que ha calcinado 143.000 hectáreas según los datos del satélite Copernicus.

En referencia a la gestión de los medios rurales, la líder nacionalista ha lamentado las medidas adoptadas por la Xunta. «É terrible, pero é así de duro: se se dan as mesmas condicións, Galicia volverá arder, diante dun Goberno do PP empeñado en manter unha política forestal que converte o monte nun polvorín», relató. Por otro lado, Pontón citó alguna de las iniciativas que el BNG llevará al Parlamento para actuar frente a los incendios: realizar tareas de limpieza y de prevención, duplicando los fondos de prevención en dos años y garantizando que se ejecuten; ampliar la moratoria de plantación de eucalipto y revitalizar el medio rural.

Sobre la posible reclamación de Renfe a la comunidad gallega -por las pérdidas económicas derivadas del paro de trenes durante la ola de incendios-, Pontón subrayó que Galicia «xa sofre ante as consecuencias da vaga de lumes» y cree que «non debe pagar custos engadidos ao Estado pola suspensión de ningún tipo de servizo».