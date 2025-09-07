Un año después de la fuga de cinco presos, Portugal solo culpa a los guardias penitenciarios
OPORTO / E. LA VOZ
GALICIA · Exclusivo suscriptores
Los sindicatos consideran que es una «injusticia tremenda» y recurrirán la decisión, que absuelve al director de la prisión de Vale de Judeus08 sep 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
Hace exactamente un año de la fuga que obligó a Portugal a replantearse el estado de sus cárceles. Cinco fugitivos altamente peligrosos se evadieron entonces de una de las prisiones de máxima seguridad del país,