Un año después de la fuga de cinco presos, Portugal solo culpa a los guardias penitenciarios

Brais Suárez
Brais Suárez OPORTO / E. LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

Los sindicatos consideran que es una «injusticia tremenda» y recurrirán la decisión, que absuelve al director de la prisión de Vale de Judeus

08 sep 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

Hace exactamente un año de la fuga que obligó a Portugal a replantearse el estado de sus cárceles. Cinco fugitivos altamente peligrosos se evadieron entonces de una de las prisiones de máxima seguridad del país,

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 85% dto.
Suscripción WEB 1€/mes durante 6 mes Suscríbete