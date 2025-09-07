Más de 104.000 gallegos realizan sus gestiones administrativas a través del móvil

A través de XuntaEu, los gallegos pueden consultar notificaciones y expedientes, recibir avisos y gestionar citas, así como acceder a certificados, tarjetas y carnés. PACO RODRÍGUEZ

El Gobierno gallego ha informado este domingo de que su aplicación XuntaEu ha registrado el acceso de más de 104.000 personas para realizar sus gestiones con la Administración autonómica. Este servicio a través del móvil —y disponible para Android e iOs— se puso en marcha el año pasado, con el objetivo de facilitar el acceso a todos los recursos que ofrece la Xunta a través de ese pequeño dispositivo de telefonía prácticamente universal.

La aplicación permite consultar notificaciones y la información básica de expedientes, recibir avisos y gestionar citas, así como acceder a certificados, tarjetas y carnés emitidos por la Xunta. El Ejecutivo autonómico asegura que el acceso a toda esta información es seguro, ya que para ello es necesario registrarse mediante la Chave365, el DNI electrónico o un certificado digital.

Precisamente, XuntaEu también permite gestionar la Chave365, además de consultar y modificar los datos personales de la Carpeta Cidadá del usuario y comprobar la validez de documentos firmados de forma electrónica. Aunque el Ejecutivo autonómico indica que la aplicación continúa desarrollando nuevas utilidades y mejoras. Algunas de las últimas funcionalidades incorporadas son la posibilidad de adjuntar documentación a los expedientes a través de la aplicación y un canal de WhatsApp en el que se pueden consultar dudas técnicas sobre los servicios que ofrece.