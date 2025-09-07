Más de 104.000 gallegos realizan sus gestiones administrativas a través del móvil
GALICIA
Lo han hecho a través de la aplicación XuntaEu, que el Ejecutivo autonómico puso en marcha el año pasado con el objetivo de simplificar el acceso de la población a los recursos públicos07 sep 2025 . Actualizado a las 13:20 h.
El Gobierno gallego ha informado este domingo de que su aplicación XuntaEu ha registrado el acceso de más de 104.000 personas para realizar sus gestiones con la Administración autonómica. Este servicio a través del móvil —y disponible para Android e iOs— se puso en marcha el año pasado, con el objetivo de facilitar el acceso a todos los recursos que ofrece la Xunta a través de ese pequeño dispositivo de telefonía prácticamente universal.
La aplicación permite consultar notificaciones y la información básica de expedientes, recibir avisos y gestionar citas, así como acceder a certificados, tarjetas y carnés emitidos por la Xunta. El Ejecutivo autonómico asegura que el acceso a toda esta información es seguro, ya que para ello es necesario registrarse mediante la Chave365, el DNI electrónico o un certificado digital.
Precisamente, XuntaEu también permite gestionar la Chave365, además de consultar y modificar los datos personales de la Carpeta Cidadá del usuario y comprobar la validez de documentos firmados de forma electrónica. Aunque el Ejecutivo autonómico indica que la aplicación continúa desarrollando nuevas utilidades y mejoras. Algunas de las últimas funcionalidades incorporadas son la posibilidad de adjuntar documentación a los expedientes a través de la aplicación y un canal de WhatsApp en el que se pueden consultar dudas técnicas sobre los servicios que ofrece.