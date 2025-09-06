El BNG exige la retirada del equipo israelí de La Vuelta

Imagen de archivo de Olalla Rodil, viceportavoz del BNG. SANDRA ALONSO

La viceportavoz del BNG, Olalla Rodil, ha instado este sábado a la retirada del equipo ciclista israelí de La Vuelta a España. Ha expresado el rechazo de su formación a «branquear un Estado xenocida» y ha reclamado a la Xunta que no puede «contribuír a proxectar unha imaxe de normalidade cando se están cometendo atrocidades contra o pobo palestino» en un evento del que, recuerda, es patrocinadora la Administración autonómica.

Con ello, ha exigido al Ejecutivo autonómico que no participe en los actos de las etapas que se realizan en Galicia, en caso de que este domingo se mantenga el equipo en la competición. «Non se pode manter unha actitude impasible porque o silencio fai cómplices», ha afirmado Rodil.

La parlamentaria gallega ha destacado la necesidad de que la ciudadanía gallega se sume a las movilizaciones que se están realizando en otros territorios españoles por los que ha pasado la competición ciclista. Las protestas propalestinas obligaron a adelantar el final de la etapa en Bilbao.

Rodil ha criticado el «xenocidio cometido polo Estado de Israel contra o pobo palestino» y ha apelado a la conciencia democrática y la solidaridad de la población gallega. «Estamos a ver crimes de guerra televisados, a fame utilizada como arma de guerra e unha violencia extrema contra milleiros de civís», ha afirmado antes de animar «a todas as galegas e galegos» a manifestarse durante el transcurso de las etapas en la comunidad para «facer visíbel que Galiza está ao carón do pobo palestino e contra a barbarie que estamos a presenciar».