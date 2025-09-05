El delegado del Gobierno en Galicia considera que «non ten xustificación» rechazar la condonación de la deuda

Imagen de archivo de Pedro Blanco, delegado del Gobierno en Galicia. ALBERTO LÓPEZ

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha insistido este viernes en que Alfonso Rueda acepte la quita de la deuda pública la comunidades autónomas propuesta por el Ejecutivo central. Considera que «renunciar a 4.010 millóns de euros, que representan o 33% da nosa débeda, non ten xustificación». Blanco ha señalado que Galicia «ten que loitar para ter máis recursos, máis servizos e para cubrir necesidades, que son moitas e, en moitos casos, moi urxentes».

De esta forma, el delegado del Gobierno ha exclamado desde A Coruña, tras el minuto de silencio realizado para condenar el asesinato machista sucedido el pasado 24 de agosto en Granada, que «non é verdade» que el presupuesto que corresponde a la deuda autonómica no vaya a ser reinvertido en «políticas sociais, sanitarias, de atención á dependencia, á educación e mesmo políticas para afrontar o que acabamos de sufrir este pasado agosto, cos incendios». Y ha exclamado que «calqueira persoa razonable» podría entender esta cuestión, incidiendo en que «mal faría Alfonso Rueda en non aceptar esta quita».

Blanco entiende «absolutamente inxustificable» la marcha de Ryanair de Galicia

Además, Blanco ha instado al Ejecutivo autonómico a «asumir dunha vez as responsabilidades» relativas a la reorganización del mapa aéreo de Galicia tras la marcha de Ryanair de la comunidad. Ha expuesto, en declaraciones a la agencia Efe, que «o que fai falta é que a Xunta se poña ao frente, como están a esixir varios concellos, para establecer e abrir novas posibilidades».

La fuga de Ryanair aboca al monopolio en las rutas hacia Madrid y Barcelona Carlos punzón

Aunque, de todas formas, ha señalado a la compañía tras tomar una decisión «absolutamente inxustificable». No entiende que exija la rebaja de las tasas aeroportuaria cuando el Gobierno está apostando por las infraestructuras de los aeropuertos con «150 millóns invertidos recentemente e, ademais, importantes bonificacións tanto no caso de Galicia como no dos pequenos aeroportos».

Blanco ha exclamado que no hay que ponerse del lado de Ryanair, «como fai algún conselleiro», sino «traballar xunto cos concellos afectados para abrir novas rutas turísticas». «O que toca é dar a cara e traballar, non estar ausentes nin enfrontarnos ao Goberno», ha concluido.