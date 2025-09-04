El Sergas convoca oposiciones para varias categorías de personal sanitario y administrativo

Un miembro del personal del Hospital Público da Mariña. Pepa Losada

El Sergas ha convocado este jueves oposiciones para varias de sus categorías de personal sanitario y administrativo. Existen vacantes como auxiliar de enfermería, técnico en farmacia, técnico superior en imagen para el diagnóstico y celador, así como para auxiliar de la función administrativa y de servicios generales. Con todo, se ofertan un total de 2.195 plazas, más de la mitad de ellas para auxiliar de enfermería (1.306 puestos). El plazo de solicitud abrirá este viernes hasta el próximo 15 de octubre, incluido.

La mitad de las plazas de cada categoría se reservan para su provisión a través del sistema de promoción interna. Sin embargo, las que queden sin cubrir una vez finalizado este proceso quedarán liberadas para su cobertura por un opositor. Además, hay ciertas vacantes también reservadas para personas con discapacidad. Puede consultarse su número exacto a través de la publicación de la convocatoria de los procesos selectivos en el Diario Oficial de Galicia (DOG), especificado en el Anexo I de las distintas resoluciones.

Las personas interesadas en participar en el proceso selectivo deberán rellenar un formulario de inscripción, declarar que cuentan con todos los requisitos previos y abonar las tasas de ingreso —22,08 euros para la oposición de celador, 33,13 para la de técnico superior en imagen para el diagnóstico y de 26,99 para el resto de categorías—. Todo este proceso puede realizarse de forma digital a través de la página web de la oficina del profesional del Sergas.

Los requisitos generales para poder solicitar una plaza para las oposiciones son contar con la nacionalidad española o del Espacio Económico Europeo o cónyuges e hijos de españoles, tener más de 16 años, estar habilitado legal y funcionalmente para desarrollar las funciones del puesto, además de contar con un titulo habilitante.

Las plazas ofertadas, además de las 1.306 de auxiliar de enfermería, son 348 como celador, 67 como técnico superior en imagen para el diagnóstico y 38 para técnico en farmacia. También 236 como personal de servicios generales y otras 200 como auxiliar de la función administrativa.

Concurso de traslados

El Sergas también ha aprobado este jueves la oferta de destinos del concurso de traslados para la provisión de plazas de personal sanitario y de gestión y servicios en el ciclo de adjudicación de este año. La relación de plazas ofertadas puede consultarse en la página web del Sergas, a través de su sección de empleo público.

Se ofertan 8.258 plazas, la mayoría para personal sanitario (6.340) y otras 1.918 para personal de gestión y servicios. Los interesados que figuren en el listado dispondrán de un plazo de 15 días, a partir de este viernes, para poder modificar la selección de destinos efectuada —salvo para las categoría de médico de familia y especialista en atención primaria—.