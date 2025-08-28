El Sergas convoca oposiciones para trabajadores sociales como personal estatutario

Imagen de archivo de la fachada del Centro Integral de Salud de Lugo. ALBERTO LÓPEZ

El Sergas ha publicado este jueves en el Diario Oficial de Galicia (DOG) el anuncio de una nueva convocatoria de plazas de personal estatutario, en este caso, de la categoría de trabajador social. Hay un total de 57 vacantes, de las cuales se ofertan 29 para el acceso a través de promoción interna y otras 24 mediante libre oposición. Las cuatro restantes estarán reservadas para personas con discapacidad.

Los interesados en participar en el proceso selectivo deberán cubrir una única solicitud, en modelo normativizado, y entregarla de forma digital a través de la Oficina del Profesional del Sergas, mediante la pestaña de OPE en la carpeta de Procesos del FIDES. El plazo de inscripción abrirá este viernes hasta el próximo 30 de septiembre.

Las personas que presenten su solicitud, deberán cumplir los requisitos mínimos para optar a una plaza antes de la fecha en la que finaliza el período para presentar solicitudes. Estos están recogidos en la resolución de la convocatoria, publicada en el DOG. En caso de dudas relativas a la oferta de puestos como personal estatutario, pueden realizar sus consultas en las oficinas de información de cada centro sanitario o por del correo electrónico, a través de la dirección oposicions@sergas.es.

La Xunta destaca a través de un comunicado como, a lo largo de todo el curso, el Sergas publicó convocatorias para procesos selectivos de un total de 51 categorías profesionales para personal estatutario, con 2.746 plazas disponibles. La mayoría de ellas, para puestos de enfermería, hasta 1.980, con otras 426 vacantes para facultativos de diversas especialidades y otras 260 para enfermero especialista, además de 23 plazas para las categorías de sistemas y tecnologías de la información.

Antes de que finalice el año, el Servicio Galego de Saúde tiene previsto convocar nuevas convocatorias para varias categorías de gestión y servicios, así como de otro tipo de personal sanitario.