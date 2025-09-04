La red desarticulada en Arousa empleaba contenedores para introducir la cocaína en Portugal
VILAGARCÍA / LA VOZ
La UCO de la Guardia Civil culmina con dos nuevas detenciones la operación Olimpia, que ha logrado incautar dos toneladas en distintos alijos05 sep 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
A la espera de que se conozcan en detalle los entresijos de la operación Olimpia, en O Salnés continúa coleando el despliegue que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha puesto sobre