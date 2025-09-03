La Xunta critica las medidas del Gobierno contra el cambio climático

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, durante una comparecencia en el Parlamento, en una imagen de archivo. Xoán A. Soler

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, tachó de «refrito espeso» el decálogo de medidas presentado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el marco del nuevo Pacto de Estado contra el Cambio Climático. Además, consideró que es una repetición de lo que se habló en el 2022 y que «no se plasmou absolutamente en ningún tipo de acción no territorio».

Sobre estas medidas, la conselleira acusa al Gobierno de tratar de «ocultar a súa inoperancia, incompetencia e incoherencia». Concretamente, se refirió a la falta de explicaciones de la propuesta de España para optar a los 9.000 millones de euros que corresponden al país del Fondo Social que habilitó Europa. Sobre esto, Vázquez recordó que los proyectos deberían haberse presentado a 30 de junio «da man das comunidades autónomas, pero unha vez mais dános as costas». «Galicia fixo o seu traballo presentando 60 iniciativas en maio» por valor de más de 2.000 millones de euros, aclaró.

En caso de no recibir explicaciones, la Xunta recurrirá a Europa para preguntar qué está ocurriendo y «denunciar a situación. Teñen que deixar de dar voltas e plasmar tanto en proxectos como en presupostos, non vale de nada poñer excusas de forma reiterada», concluyó la conselleira.