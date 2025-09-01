La Xunta pone en marcha ayudas para la atención de alumnos con necesidades específicas en centros concertados

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez. SANDRA ALONSO

La Consellería de Educación ha anunciado este lunes una bolsa de subvenciones a centros concertados para la atención de su alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo para este curso escolar. Estas ayudas podrán emplearse para la contratación de personal complementario —como logopedas, fisioterapeutas, cuidadores o intérpretes de lengua de signos—, así como para subvencionar obras de mantenimientos y reparación o hacer instalaciones menores (con costes inferiores al 15 % de la subvención) y adquirir material específico.

Podrán acceder a esta bolsa todos los centros concertados gallegos que realicen sus funciones en los niveles de educación infantil, primaria, secundaria obligatoria y de formación profesional. El plazo solicitud será de un mes a partir del martes, hasta el 1 de octubre, después de publicarse este lunes la orden por la que se aprueban sus bases en el Diario Oficial de Galicia (DOG). La solicitudes deberán presentarse obligatoriamente de forma digital enviando un formulario normalizado a través de la página web de la Xunta.

Estas ayudas son compatibles con otras subvenciones para la misma finalidad procedentes de cualquier ente público y privado a nivel nacional e internacional. Aunque quedan excluidos de poder acceder a ellas los centros que ya cuenten con unidades de Educación Especial —que, de todas formas, sí podrán solicitar fondos para adquirir materiales— y los que se dediquen específicamente a esta modalidad educativa.

El presupuesto total de esta ayuda es de 450.000 euros. De ellos, 95.845 serán puestos a disposición de los centros de educación infantil, primaria y secundaria obligatoria para el período de septiembre a diciembre y otros 191.689 euros para los mismos niveles educativos entre enero y junio del 2026. Para el nivel de FP. se reservarán 4.155 para el primer período y 8.311 para el segundo. Los otros 150.000 euros restantes del total de la bolsa están dirigidos a la adquisición de material inventariable específico.