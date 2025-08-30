El PSdeG ve en la «neutralidade ideolóxica» de la Xunta un «eufemismo» de la «desconfianza» en el profesorado y el alumnado

Julio Abalde, portavoz de Educación del Grupo Socialista. MARCOS MÍGUEZ

El portavoz de Educación del Grupo Socialista, Julio Abalde, ha lamentado la «insistencia pertinaz» del conselleiro de Educación, Román Rodríguez, en la «imposición» de la «neutralidade ideolóxica», lo que ve como un «eufemismo» de la «desconfianza» en el profesorado y el «desenvolvemento do coñecemento crítico» del alumnado.

«Din reforzar a consideración do profesorado cando en realidade desconfían do seu criterio para formar ao alumnado», ha criticado el socialista a través de un audio remitido a los medios este sábado y recogido por Europa Press.

Esta semana, el conselleiro recalcó, durante la presentación de las novedades del curso escolar 2025/26, su apuesta por la «neutralidade ideolóxica» de las actividades de los centros educativos. «É a base do pensamento crítico», aseguró Rodríguez.

En respuesta a ello, el diputado socialista ha afeado la «campaña de propaganda» desplegada por el responsable autonómico, cuyo fin Abalde sitúa en la voluntad de «agochar o fracaso e incumprimento dos seus propios obxectivos e promesas» en la enseñanza pública detrás de un «catálogo de supostas novedades e propostas».

«O conselleiro presenta moito anuncio e moito programa que non supón unha mellora efectiva da calidade educativa, das infraestruturas nin dos recursos humanos dos centros», ha concluido.

Desconocimiento ante el inicio de curso

Por otro lado, el portavoz de Educación del Grupo Socialista, Julio Abalde, ha asegurado que, a una semana de que comience el curso escolar, los centros desconocen la disponibilidad de profesorado de refuerzo y los desdobles de aulas que necesitan. El responsable socialista considera «intolerable» que el gobierno del PP esté «escatimándolle» información a la comunidad educativa.

Así, Abalde ha recogido que el 12 % del alumnado escolarizado en Galicia tiene necesidades de refuerzo educativo y ha insistido en que los centros desconocen a día de hoy si van a recibir o no al profesorado de Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje y de apoyo que han solicitado.

Ha criticado que la Consellería sea «cicatera» con la enseñanza pública y evite «un ano máis» el refuerzo del profesorado, además de «eludir» los desdobles comprometidos por la ponderación de estos alumnos y alumnas.

El responsable socialista ha apuntado también que la reducción de parte de los gastos de material escolar en el IRPF para las familias que no alcancen apoyo en los libros de texto son «parches» para «non recoñecer o erro» de suprimir la gratuidad universal de los libros de texto y del material escolar.

Además, ve el «paso atrás» en la implantación de las nuevas tecnologías a través del E-Dixgal como muestra del «fracaso» del «modelo estrela» del PP. Asimismo, ha advertido de que aún se sigue «á espera» de que la Xunta explique cómo va a desarrollar la nueva Ley de FP.