Emilio lucha con 92 años contra la falta de accesibilidad de su barrio en A Coruña: «Mi mujer está en silla de ruedas y hasta la calle hay dos bloques de escaleras»

Emilio ayuda a su mujer, con alzhéimer desde hace 12 años, a bajar las escaleras apoyada en una barandilla ANGEL MANSO

Emilio Moskowich Pan, de 92 años, sortea cada día los obstáculos arquitectónicos del barrio de las Flores de A Coruña, donde reside con su mujer María Luisa Burgo Abuín, de 89, desde 1971. «Tiene alzhéimer