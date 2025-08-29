No habrá reparación por el Prestige: la sentencia del Supremo no pudo con lo peor del «status quo» marítimo
La derrota judicial en Londres, que impide conseguir los 855 millones del seguro, evidencia el blindaje legal del sector ante las acciones directas29 ago 2025 . Actualizado a las 04:45 h.
El accidente del Prestige fue determinante para que algunos aspectos del transporte marítimo de mercancías contaminantes mejoraran sensiblemente. Se adelantó la eliminación de los petroleros monocasco y se exigieron unos niveles de control y seguridad