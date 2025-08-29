El PP estrecha el cerco a Santiago y A Coruña, y ya gobierna en más de la mitad de los concellos
REDACCIÓN / LA VOZ
GALICIA
Acusan a los populares de trazar una estrategia para hacerse con la Diputación tras encadenar cuatro mociones de censura30 ago 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
Con la moción de censura de Carral ya serán cuatro los ayuntamientos donde el PP aprovechó el reciente aval del Tribunal Constitucional al voto de los tránsfugas para colorear un nuevo concello de azul. Se