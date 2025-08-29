El PP estrecha el cerco a Santiago y A Coruña, y ya gobierna en más de la mitad de los concellos

Manuel Varela Fariña
Manuel Varela REDACCIÓN / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

Paula Prado, en la sede del PPdeG, con un panel detrás con todos los nombres de los candidatos por concello en la campaña de las municipales del 2023.
Acusan a los populares de trazar una estrategia para hacerse con la Diputación tras encadenar cuatro mociones de censura

30 ago 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

Con la moción de censura de Carral ya serán cuatro los ayuntamientos donde el PP aprovechó el reciente aval del Tribunal Constitucional al voto de los tránsfugas para colorear un nuevo concello de azul. Se

