La policía indonesia acepta ahora revisar la geolocalización de Matilde Muñoz, la ferrolana desaparecida
FERROL / LA VOZ
GALICIA · Exclusivo suscriptores
La familia llevaba un mes pidiendo la información del móvil de Matilde para reconstruir sus últimos movimientos28 ago 2025 . Actualizado a las 11:48 h.
Importante avance en la investigación de la desaparición de la ferrolana Matilde Muñoz en la isla indonesia de Lombok. Sus familiares y amigos no tienen noticias de ella desde el pasado 1 de julio. Esta