Julia Otero Pérez, periodista y presentadora: «Mis causas justas de cuando tenía 15 años siguen siendo las de hoy»
Nacida en A Penela, una aldea de Monforte de Lemos, abandonó Galicia de niña, pero asegura que «las raíces, si se alimentan, son eternas»27 ago 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
«Siempre hay algo que reivindicar», defiende Julia Otero (Monforte de Lemos, 1959). Aunque el nombre de la periodista va ligado a Barcelona, su vida comenzó en A Penela, una aldea de Monforte de Lemos. La