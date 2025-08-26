Escasos avances en el plan para desdoblar el tramo más largo en vía única de la línea de alta velocidad a Galicia

Pablo González
pablo gonzález REDACCIÓN / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

Acopio de carril en la base de montaje de La Hiniesta (Zamora)
Acopio de carril en la base de montaje de La Hiniesta (Zamora)

El ADIF aún está licitando materiales como desvíos o aparatos de dilatación cuando se cumple un año del inicio de las obras

26 ago 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

Parecía que recurrir al contratista original que instaló la vía entre Medina del Campo y Pedralba de la Pradería —y que se responsabilizaba también de su mantenimiento—, en la línea de alta velocidad Madrid-Galicia, iba

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 85% dto.
Suscripción WEB 1€/mes durante 3 meses Suscríbete