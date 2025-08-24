La Xunta reforzará el servicio del 012 para resolver dudas sobre las ayudas por los incendios

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo (de frente, segundo por la izquierda), visitó este domingo el CIAE 112 Galicia para agradecer el trabajo en la lucha contra los incendios. Xurxo Martínez | EFE

El Gobierno gallego todavía está cuantificando los daños para habilitar ayudas que contribuyan a reparar los daños ocasionados por los numerosos incendios forestales registrados en la comunidad durante las últimas semanas. Un apoyo económico que podrán extenderse, entre otros, a las explotaciones forestales, agrícolas o ganaderas; los titulares de tecores (terrenos cinegéticamente ordenados); establecimientos industriales, turísticos o deportivos; infraestructuras y viviendas, además de ayudar con alojamiento provisional a los afectados. A la par que se concreta este balance, la Xunta reforzará su servicio de atención e información a la ciudadanía, disponible en el teléfono 012, para responder a las dudas sobre las ayudas que se van a poner en marcha.

Se aumentará el personal que atiende el 012 y se prevé incrementar el horario de este servicio, para atender las consultas sobre la línea de subsidios que la Administración gallega aprobará el próximo viernes en un Consello extraordinario que se celebrará en Ourense, la provincia que ha sido más castigada por los fuegos este agosto.

Así lo ha explicado este domingo el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, durante una visita al Centro Integrado de Atención a Emerxencias (CIAE) 112 Galicia en A Estrada (Pontevedra), para agradecer a su personal el trabajo en la lucha contra los incendios.

También se prevén ayudas a las entidades locales para que puedan hacer frente a los gastos derivados de las actuaciones llevadas a cabo a consecuencia de los incendios y los daños causados en los bienes de titularidad municipal.

Calvo agradeció al personal de 112 Galicia su labor durante la crisis provocada por los incendios, al atender llamadas relacionadas con los fuegos pero también con otras urgencias.

El número de incidencias desde julio a agosto superó las 2.000, ha detallado el conselleiro, que ha explicado que durante el puente de agosto se registró una media diaria de 40 personas atendiendo llamadas, con un pico de más de medio centenar el 15 de agosto. «Hubo un trabajo mucho más abultado que el resto del año», ha señalado.

Calvo estuvo acompañado en la visita por el director xeral de Emerxencias e Interior, Santiago Villanueva, y el gerente de la Axencia Galega de Emerxencias (Axega), Marcos Araújo.