Alfonso Rueda: «A prioridade é salvar vidas, a todo non se pode chegar»
SANTIAGO
GALICIA · Exclusivo suscriptores
Afirma que ningún dispositivo pode estar dimensionado para «incendios enormes, explosivos e imprevisibles» que «chegaron para quedar». Avoga por reforzalo e tamén pola prevención, e di estar tranquilo co traballo do seu goberno estes días: tentaron estar «a altura da crise»25 ago 2025 . Actualizado a las 10:33 h.
Alfonso Rueda (Pontevedra, 1968) pasou esta crise dos incendios movéndose dun punto a outro de Galicia case sen descanso, dun centro de control a outro. A entrevista fíxose en Monforte o xoves, tras unha visita