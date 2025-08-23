Alfonso Rueda: «A prioridade é salvar vidas, a todo non se pode chegar»

Xosé Vázquez Gago
Xosé Gago SANTIAGO

GALICIA · Exclusivo suscriptores

Afirma que ningún dispositivo pode estar dimensionado para «incendios enormes, explosivos e imprevisibles» que «chegaron para quedar». Avoga por reforzalo e tamén pola prevención, e di estar tranquilo co traballo do seu goberno estes días: tentaron estar «a altura da crise»

25 ago 2025 . Actualizado a las 10:33 h.

Alfonso Rueda (Pontevedra, 1968) pasou esta crise dos incendios movéndose dun punto a outro de Galicia case sen descanso, dun centro de control a outro. A entrevista fíxose en Monforte o xoves, tras unha visita

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 85% dto.
Suscripción WEB 1€/mes durante 3 meses Suscríbete