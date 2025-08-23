Las Comunidades de Montes afean a la Xunta el retraso en ayudas para prevenir incendios

Incendio forestal en Larouco Santi M. Amil

Las comunidades de montes gallegas afean a la Xunta la tardanza en convocar las ayudas para que las entidades realicen trabajos de prevención en los bosques con el fin de prevenir los incendios forestales. La organización (OrgaCCMM) explica que las subvenciones fueron publicadas en enero, sin apenas tiempo para tener todo listo en mayo, que es el mes ideal para comenzar la fase de verano de la campaña de prevención. En un comunicado, los comuneros responsabilizan a la Consellería do Medio Rural por su «mala xestión e inoperancia».

Según dicen los dueños de montes en mano común, la política de prevención de la Consellería no va más allá de «desbrozar, e manter pistas forestais e puntos de auga».

Sostiene la entidad que una verdadera política de prevención debe avanzar hacia «un monte multifuncional e sostible», implicando a los vecinos y a los propietarios particulares.

Por ello, solicita la reactivación de las ayudas para la «valoración integral do monte e a aposta pola súa multifuncionalidade» así como la creación de Unidades de Gestión Forestal. También piden una modificación en la ley de montes para que las comunidades puedan usar los ingresos de la madera quemada para un plan de actuaciones a medio plazo, en lugar de estar obligadas a invertirlos en un año en nuevas plantaciones.