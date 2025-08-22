El PSdeG asegura que «Galicia non estaba lista para unha vaga de lumes desta magnitude»

El portavoz de la Ejecutiva Nacional del PSdeG, Julio Torrado. Martina Miser

El portavoz de la Ejecutiva Nacional del PSdeG, Julio Torrado, ha asegurado este viernes que «Galicia non estaba lista para unha vaga de lumes desta magnitude». Y ha censurado a continuación la actitud de Alfonso Rueda frente a la crisis de los incendios en la comunidad. Ha acusado al presidente de la Xunta de «esquivar responsabilidades e evitar dar respostas», incidiendo en que se limita a criticar las actuaciones del Gobierno central: «Iso non apaga incendios, iso só xera crispación».

«O plan galego contra incendios anunciouse a bombo e prato con 7.000 efectivos, pero en realidade contaba con pouco máis de 5.000, e finalmente apenas había 4.000 dispoñibles. De tres datos, só un pode ser certo, así que alguén mentiu», ha acusado el socialista. Asimismo, ha señalado que Rueda debe aclarar la pérdida de 8 millones de euros de fondos europeos para la prevención en zonas de alto riesgo y que hubiese motobombas paradas mientras se pedía efectivos al Estado. «Non sabemos quen deu esa orde, pero alguén debería asumir responsabilidades», clamó.

En relación a la situación actual con los incendios, Torrado ha advertido de que, a pesar de que la meteorología jugará a favor en los próximos días, «os lumes seguen vivos e o perigo continúa». Por ello, ha querido dejar claro el agradecimiento de su partido a todas aquellas personas que trabajan en primera línea en la extinción de los fuegos, que son «un luxo como país e nunca lles poderemos agradecer o suficiente o que están facendo». El socialista también ha hecho un llamamiento a la prudencia: «É moi humano querer agarrarse á esperanza, pero non podemos confiarnos. A realidade é dura: aínda hai risco e moito traballo por diante».

El socialista defiende en todo caso que la prioridad es controlar los incendios activos. «Haberá tempo para analizar todo con detalle, pero hoxe o importante é salvar o que queda e protexer á xente», dijo. Finalmente, concluyó asegurando que el PSdeG seguirá colaborando con todas las administraciones para la lucha contra las llamas y advirtiendo a la Xunta de que «queremos un Goberno que actúe, que dirixa e que solucione. Aínda están a tempo, pero teñen que poñerse a traballar de verdade».