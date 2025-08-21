La grandes incendios empezaron por la tarde

El incendio de Larouco, que empezó a las 18.55 horas, acabó llegando a Vilar de Mondelo, en Quiroga, donde un vecino se protege del humo con mascarilla. CARLOS CORTÉS

El pasado día 8 debería haber sido un viernes cualquiera de agosto en el pequeño concello ourensano de Chandrexa de Queixa. Pero no lo fue. A las 15.51 horas, el momento exacto que tiene registrado