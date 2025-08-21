La grandes incendios empezaron por la tarde
GALICIA · Exclusivo suscriptores
El 70 % de los fuegos registrados en Ourense en la semana más dramática empezaron entre las dos y las siete de la tarde; el pico máximo estuvo en la franja que va de las 17 a las 19 horas22 ago 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
El pasado día 8 debería haber sido un viernes cualquiera de agosto en el pequeño concello ourensano de Chandrexa de Queixa. Pero no lo fue. A las 15.51 horas, el momento exacto que tiene registrado