El alcalde de Oleiros: «O PP está acudindo a todas as feiras de Galicia a comprar gorrinos»
GALICIA
Ángel García Seoane se refirió así a la moción de censura de Fisterra, que dejará a Alternativa dos Veciños sin una alcaldía. Afirma que lleva a cabo una «frenética campaña para facerse con poder»18 ago 2025 . Actualizado a las 12:20 h.
El presidente de Alternativa dos Veciños (AV) y alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, cargó este lunes contra las mociones de censura que permite el nuevo cambio normativo y que arrebatará a su formación la alcaldía de Fisterra, que pasará a manos del PP con el respaldo de un antiguo edil de AV.
«Dende que os tribunais fallaron que os tránsfugas poden votar nos plenos das corporacións municipais contra alcaldes do grupo ao que pertenecían, o PP ven realizando unha frenética campaña para facerse co poder utilizando a personaxes de baixa cartadura moral e ética para alcanzar os sus fins», indicó, durante una intervención en Voces de A Coruña, de Radio Voz. «O PP está acudindo a todas as feiras, por diciilo dalgún modo que se celebran en Galicia para comprar gorrinos», indicó a modo de metáfora.
«Está creando unha granxa de porcos que valga para dar de comer a tropa que ten que manter en diversos concellos» incidió a modo de justificación de la política dd los populares. «Para a adquisición dos gorrinos está utilizando a figuras de chalán, das feiras ou marchante. Hai un por aquí, pola zona da comarca da Coruña», apuntó y los describió como «expertos charlatáns, compradores de porcos, imprescindibles para pechar as operacións unha vez valorada a transacción por certo dos gorrinos». Siguiendo con esa línea de discurso, apuntó que «unha vez comprados todos os porcos, o PP ten previsto para o futuro montar unha fábrica de chourizos e vendelos a baixo prezo para desfacerse dos mesmos». «O PP tamén está a declarar as feiras dos porcos como de interese especial de Galicia dados os beneficios que están achegando», dijo, visiblemente molesto por la pérdida de la alcaldía de Fisterra, una de las tres que ostenta AV junto con la de Oleiros y Carral