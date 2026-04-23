Rajoy afirma que solo tenía una relación profesional con Bárcenas: «No era una persona de mi confianza»

El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy ha llegado a las 9.40 horas a la sede de la Audiencia Nacional en el polígono de San Fernando de Henares (Madrid) para declarar como testigo en el juicio del caso Kitchen y ha entrado en un coche de color azul oscuro por el garaje.

Un dispositivo policial controlaba la llegada del expresidente del Gobierno a su llegada a la citada sede de la Audiencia Nacional, donde aguardaban varias cámaras de televisión para captar su entrada, que al ser en coche ha evitado el correspondiente paseíllo que tienen que hacer acusados y testigos para acceder a las instalaciones Minutos antes hacía su entrada la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal, quien también está citada este jueves para declarar como testigo en este juicio.

El primero en declarar será Rajoy, que ya lo está haciendo, quien deberá enfrentarse a las acusaciones que vertió contra él el extesorero Luis Bárcenas cuando declaró este pasado lunes como perjudicado por la operación Kitchen, presuntamente orquestada en el 2013 para sustraerle documentación sensible para el PP desde Interior, cuyos principales responsables el exministro Jorge Fernández Díaz y su número dos, Francisco Martínez, se sientan en el banquillo. En sus primeras declaraciones, el expresidente del Gobierno dijo que solo tenía una relación profesional con el que fue tesorero del PP. «No era una persona de mi confianza», afirmó.

Rajoy, al que la trama Kitchen apodaba El barbas o El asturiano, ya testificó en el 2017, siendo aún jefe del Ejecutivo, en el juicio del caso Gürtel que sentó a su extesorero Luis Bárcenas por primera vez en el banquillo y cuya sentencia hizo prosperar la moción de censura promovida por el líder del PSOE, Pedro Sánchez, casi un año después. Esta vez comparece sin tener ninguna responsabilidad en el PP y lo hace la misma semana en la que Bárcenas ha declarado como perjudicado en la operación Kitchen.

El extesorero ha asegurado que guardó en la nube audios a nombre de M.R., siglas que, según aclaró, correspondían a Mariano Rajoy. En uno de ellos se escucharía al exlíder del PP meter en una trituradora la hoja con el último saldo de la contabilidad B que llevaba el partido, escena en la que también habría estado presente el exdirigente popular Javier Arenas, también llamado a declarar como testigo el próximo lunes.