Sánchez promete más medios del Estado para frenar la ola incendiaria: «Vamos a hacer todo y más»

Santi M. Amil

Una semana después de arrancar la ola de incendios que asola la provincia de Ourense, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitó este domingo el centro de coordinación instalado en la capital ourensana. Allí compareció ante los medios de comunicación junto al titular de la Xunta, Alfonso Rueda, que en los últimos días ha insistido en reclamar una mayor implicación del Estado en el dispositivo de extinción. «Vamos a hacer todo y más», respondió el máximo responsable del Ejecutivo central.

En su intervención ante los periodistas, Rueda reiteró la necesidad de más recursos, detallada en un informe elaborado por los técnicos del centro de coordinación. También pidió el despliegue de otros 200 soldados, a mayores de los de la UME y de la Brilat, que ya están trabajando. «Vamos a dar todos los recursos que sean necesarios para perimetrar y por supuesto, extinguir todos los incendios», dijo Sánchez, que explicó que desde hoy se movilizarán 500 militares en toda España. «Vamos a ver exactamente cuántos pueden llegar a Galicia para dar respuesta efectiva a la solicitud de la Xunta de que sean 200», añadió.

Pie de foto. Firma Pie de foto. Sánchez visita el centro de coordinación del operativo contraincendios de Ourense La Voz

El presidente de la Xunta hizo hincapié en que todos los recursos comprometidos por el Estado son urgentes y pidió que lleguen cuanto antes, «para esta tarde ya si es posible». Además, avanzó que la próxima reunión del Consello da Xunta aprobará ayudas para los afectados y pidió al Estado que también agilice las suyas. Sobre este asunto, Sánchez dijo que el Gobierno trabajará en ello «en cuanto se extingan los incendios», para así poder «afrontar la tarea de la reconstrucción». Además, propuso un pacto de Estado ante la emergencia climática, ya que sus efectos, según dijo, «son cada vez más graves».