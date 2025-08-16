El perdón de unas madres en prisión: «La droga os hace desaparecer»
Dora Carrera y Tonina Díaz, dos fundadoras de la asociación Érguete, visitan en A Lama a un grupo de presos que luchan por mejorar asumiendo los daños que han provocado17 ago 2025 . Actualizado a las 10:00 h.
Tonina está nerviosa en el coche. El camino al centro penitenciario de A Lama está lleno de recuerdos. «Cuando veníamos a visitar a mis hijos solíamos comer por aquí», dice desde el asiento del copiloto