El perdón de unas madres en prisión: «La droga os hace desaparecer»

Pedro Rodríguez
Pedro Rodríguez VIGO / LA VOZ

Dora Carrera y Tonina Díaz, madres de la asociación Érguete, dentro del centro penitenciario de A Lama.
Dora Carrera y Tonina Díaz, dos fundadoras de la asociación Érguete, visitan en A Lama a un grupo de presos que luchan por mejorar asumiendo los daños que han provocado

17 ago 2025 . Actualizado a las 10:00 h.

Tonina está nerviosa en el coche. El camino al centro penitenciario de A Lama está lleno de recuerdos. «Cuando veníamos a visitar a mis hijos solíamos comer por aquí», dice desde el asiento del copiloto

