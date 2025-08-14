El PSdeG dice que «os lumes apáganos os impostos» 

«Cando alguén queira facer un debate noutro momento, no que nos olvidaremos dos incendios, sobre se hai que pagar máis ou menos impostos, que vaia hoxe diante dun lume e o diga», retó hoy el portavoz de la Ejecutiva del PSdeG, Julio Torrado, a quienes denuncian una excesiva presión fiscal en España. Añadió que «como non haberá ninguén que o faga, porque non hai ninguén que sexa tan imbécil, despois que calen». La tesis del responsable socialista, que antes había pedido dejar la lucha contra los incendios fuera de la lucha partidista hasta que la situación se calmes, es que «os lumes os apagan os impostos», ya que son« a UME, as brigadas, a policía, os equipos de emergencias, os profesionales públicos» quienes están en primera línea, no quienes «pasan o día constantemente falando de que isto é un infierno fiscal, da asfixia fiscal ou de mil chorradas varias».

Torrado insistió en que no es el momento de entablar debates partidistas ni de hablar de responsabilidades: «Iso virá despois, cando a situación estea controlada». Pero señaló que será necesario llegado el momento será preciso «un debate político sobre modelos políticos e sobre o que está sucedendo» porque «vivimos unha situación que ten que ver cun problema estructural do monte, cunha cuestión demográfica, unha cuestión económica, unha cuestión social. Acompañadas dunha emerxencia climática enorme».

De hecho, el portavoz socialista consideró que «os lumes que se provocan en boa parte por unha crise climática da que hai negacionistas moi presentes no noso día a día. Son os impostos contra a emergencia climática».

Preguntado por la visita ayer a Galicia de Alberto Núñez Feijoo, Torrado dijo que el expresidente de la Xunta y actual líder del PP «ten un historial sobre os incendios en declaracións e en fotos que a min personalmente avergoñaríame». Añadió que es «unha das persoas menos indicadas neste país para falar», y le pidió «que escolla outros lugares, se quere facer o que fai, pero que non interrumpa nada do que se está facendo en Galicia».

También planteó que los populares y el propio Feijoo persiguen al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, porque en su día rechazó la tesis del PPdeG de que había una trama incendiaria organizada en Galicia. García Ortiz ha sido procesado por el Tribunal Supremo por revelación de secretos. El Colegio de la Abogacía de Madrid pide que se le condene a cuatro años de cárcel.