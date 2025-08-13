El BNG insta a «cambiar o rumbo» en la política forestal ante la oleada de incendios

Xurxo Martínez | EFE

El BNG reclamó este miércoles a la Xunta y las fuerzas del Parlamento gallego a hacer «unha reflexión profunda como país» para «cambiar o rumbo» en la política forestal de la comunidad ante la oleada de incendios que consumen miles de hectáreas desde la semana pasada. La diputada Ariadna Fernández propuso avanzar hacia una gestión adecuada, con un monte ordenado y un rural «vivo e produtivo», que permita frenar la proliferación y los efectos de los fuegos.

En una rueda de prensa, Fernández transmitió la «especial preocupación» del BNG ante la «emerxencia» provocada por los incendios, así como el «máximo apoio e solidariedade» con las personas afectadas y con el personal que trabaja para evitar que la situación «sexa aínda peor». «A prioridade neste momento é que a traxedia remate, e temos que facelo de maneira conxunta, unidos», señaló, resaltando la «actitude de máxima colaboración» de su formación para afrontar la actual ola de fuegos.

Fernández recalcó que, aunque el cambio climático y las condiciones meteorológicas influyen en la propagación de los incendios, también lo hacen la despoblación rural, la ausencia de actividad agroganadera y el monocultivo de especies pirófitas mal gestionadas, unido a una biomasa descontrolada, lo que provoca «quilómetros e quilómetros de combustible continuo». «Ou revitalizamos o rural con empresas ligadas ao territorio e que o respecten ou estaremos abocados ao que está sucedendo agora mesmo», añadió, defendiendo una nueva estrategia adaptada al rural actual y una prevención más intensa que la prevista en el Pladiga.

La diputada emplazó al PP a «aprender» de los incendios ocurridos en Portugal del 2017, donde hubo más de 60 muertos y 200 heridos, para evitar que en Galicia se repitan situaciones similares. «Agora mesmo vivimos xa unha situación de colapso», alertó, pidiendo «repensar e reformular» el modelo forestal. «Se non o facemos, seguiremos vendo como os erros se repiten ano tras ano, vendo como Galiza arde ano tras anos», advirtió la parlamentaria.