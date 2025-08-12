Solo el aeropuerto de A Coruña gana pasajeros en el mes de julio, un 0,3 % más

Un avión despegando en el aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro XOAN A. SOLER

Más de 3,2 millones de pasajeros en algo más de 31.000 vuelos hasta el mes de julio. Ese es el balance de los tres aeropuertos gallegos que publica en un informe de este martes Aena, en el que hay dos terminales que suman cifras positivas (las de Peinador y Alvedro), mientras que el mayor aeropuerto gallego, el de Santiago-Rosalía de Castro, pierde tanto viajeros como operaciones.

Hasta julio, los aeropuertos de Vigo y de A Coruña ganaron pasajeros, un 10,3 y un 4,3 %, respectivamente, mientras que el de Santiago perdió hasta un 13,3 %. Respecto al número de operaciones, Alvedro suma hasta un 12 % más (cerca de los diez mil vuelos), y Peinador un 9,4 % más (con 7.000). En Santiago, entre salidas y llegadas, operaron cerca de 15.000 vuelos durante estos siete meses, un 7 % menos que hace un año. Sin embargo, si se atiende únicamente al mes de julio, solo la terminal de A Coruña gana tanto en número de viajeros y de operaciones.

El aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro cerró su balance durante lo que va de año (sin contar el mes de agosto) con 1.856.948 pasajeros, un 13,3 % menos que en el mismo período del 2024. De ese total, 1.849.503 volaron en vuelos comerciales, de los cuales 1.513.241 fueron a destinos nacionales y 336.262 a destinos internacionales.

En cuanto a las operaciones, hubo 14.830 vuelos, un 7,1 % menos que entre enero y julio del 2024, de los que 13.474 fueron vuelos comerciales (10.948 a destinos nacionales, y 2.526, a internacionales). La terminal de carga de Santiago registró un total de 2.171,8 toneladas de mercancías en los siete primeros meses del 2025.

Solo en el mes de julio, el aeropuerto de la capital gallega recibió a 340.346 pasajeros, un 12,4 % menos que en el mismo mes del año pasado, y operó 2.534 vuelos, un 9,7 % menos. La terminal de carga movió 314,5 toneladas.

Por el aeropuerto de Peinador pasaron hasta julio 626.499 pasajeros, un 10,3 % más que en el 2024. Si se tiene en cuenta solo el mes de julio, sin embargo, el número de viajeros en Vigo cayó un 6,5 %, hasta situarse en 104.160, de los que 99.181 fueron en vuelos nacionales y 4.869 en internacionales.

Durante el mes de julio operaron 1.149 vuelos en la pista de Vigo, un 3,7 % más, de los cuales 867 fueron vuelos comerciales (789 nacionales y 78 internacionales), y la terminal de carga movió 20,5 toneladas de mercancías.

Por el aeropuerto de Alvedro pasaron 744.356 pasajeros durante los primeros siete meses del año, un 4,3 % más respecto al mismo período del 2024, mientras que las operaciones aumentaron un 12 %, hasta los 9.495 vuelos.

En julio, la infraestructura contabilizó 113.126 pasajeros, un 0,3 % más que en el mismo mes del 2024, con 113.021 viajeros de vuelos comerciales (101.817 en trayectos nacionales y 11.204 en internacionales). Ese mes operaron en A Coruña 1.546 vuelos, un 7,1 % más, de los que 885 fueron operaciones comerciales; de ellos, 751 a destinos nacionales, y 134, a internacionales.