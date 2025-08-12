El mapa de los incendios en Galicia: ocho fuegos activos y 4.400 hectáreas afectadas

Incendio en Cartelle, en la provincia de Ourense ALEJANDRO CAMBA

El fuego no da tregua este martes en Galicia, especialmente en la provincia de Ourense, donde la Xunta ha decretado el nivel 2 de alerta para agilizar la gestión de los recursos destinados a combatir las llamas, que mantienen activos siete focos que han arrasado 4.400 hectáreas. Uno de ellos ha obligado a cortar la circulación de trenes entre Ourense y Taboadela, afectando a la línea Galicia-Madrid; y también se ha restringido la circulación en la AG-53 y la N-525 a su paso por Dozón, donde se inició un fuego pasadas las 16.00 horas que ha obligado a activar la situación 2 por la proximidad de las llamas a las casas.

La situación más complicada se vive desde la pasada madrugada en Maceda por la proximidad del fuego a varios núcleos de población. Las tareas de extinción del incendio, que ya afecta a unas 500 hectáreas, se están complicando a causa del viento. Durante las labores de extinción, las llamas han alcanzado a un vehículo en el que viajaban varios agentes de Medio Ambiente que quedó totalmente calcinado mientras realizaba un cortafuegos. No hubo que lamentar daños personales.

La voracidad de las llamas en Maceda, que afectan a la Serra de San Mamede, hacen temer que este incendio pueda unirse con el que afecta a Chandrexa de Queixa, que comenzó el pasado viernes y que calcinó 3.500 hectáreas en una zona de difícil acceso que dificulta el trabajo de las brigadas antiincendios. Además, se encuentra próximo a los núcleos de población de Requeixo, Vilar y Zamorela, lo que obligó este lunes a activar la situación 2 de alerta. Es el más grande en lo que va de verano en Galicia y suma más superficie afectada que todos los se produjeron en la comunidad gallega en 2024. A primera hora de la mañana se sumó al dispositivo de extinción de este incendio la UME, que estaba desplegada en León. En torno a las 19.15 horas, Medio Rural informaba de un nuevo foco declarado en la parroquia de Parafita, también en Chandrexa de Queixa, que ya ha quemado 100 hectáreas.

«Unha vez se planta lume é incontrolable, e cando se pon preto de vivendas... Non hai palabras para cualificar as situacións que se están a vivir en algúns sitios», aseguraba esta tarde la conselleira de Medio Rural, María José Gómez, que valoraba que la decisión del Ministerio del Interior de elevar a uno la Situación Operativa del Plan Estatal de Emergencias (PLEGEM) y de activar la fase de preemergencia en Galicia es para «despregar dunha forma máis áxil os medios do Estado».

La conselleira de Medio Rural afirma que los incendios de las últimas semanas tienen «unha clara intencionalidade» María Santamaría / S. G.

El otro punto de preocupación a estas horas está en Samos, donde el lunes se inició un siniestro que ya afecta a más de 200 hectáreas en la parroquia de Santalla, según la última actualización de la Consellería de Medio Rural. La alcaldesa de la localidad, Chus López, asegura que fue intencionado porque se inició a última hora de la noche del lunes a lado de la carretera. Fue en el momento en el que, según ella, pasó un coche. A mayores de los anteriores, hay otros tres focos activos. Uno en A Mezquita, que ha calcinado 20 hectáreas en la parroquia de A Esculqueira; y otro en Seixalbo (Ourense), con 50 hectáreas afectadas. Además, alrededor de las 18.45 horas, Medio Rural ha informado de un incendio en Oímbra, con 80 hectáreas quemadas en la localidad de A Granxa.

Otros cinco incendios constan como estabilizados, lo que implica que el fuego evoluciona, en esos focos, dentro de las líneas de control establecidas por las labores de extinción. En ese caso se encuentran los focos declarados en las últimas horas y días en las localidades ourensanas de Castro de Escuadro (Maceda), Mormentelos (Vilariño de Conso), Anfeoz (Cartelle) y Paredes (Montederramo), que han arrasado en total unas 720 hectáreas.