El Gobierno responde al PP que ha invertido más de 275 millones en la digitalización de Galicia desde el 2018

Un operario, instalando fibra óptica. PACO RODRÍGUEZ

El Gobierno central ha invertido 275.5 millones en digitalización en Galicia desde el año 2018, afirmaron hoy martes fuentes de la Delegación del Gobierno en respuesta a las críticas vertidas ayer por el PPdeG acusando al Ejecutivo de falta de compromiso con esas inversiones.

El Gobierno, por la contra, sostiene que se ha hecho un esfuerzo «sin precedentes» para que la cobertura llegue a toda la comunuidad, y ponen como ejemplo el plan ÚNICO banda ancha, que finalizará este año e incluyen inversiones por valor de 135 millones de euros con las que se prevé llevar fibra óptica de alta velocidad a 290.000 viviendas y empresas.

Esos proyectos están impulsados por el Ministerio de Transformación Digital y financiados por la UE. Se distrivbuyen de la siguiente forma: A Coruña, 38,2 millones para llegar a 71.276 unidades inmobiliarias; Lugo, 39,1 millones para 89.316 unidades; Ourense, más de 30 millones para 64.126 unidades, y Pontevedra, 27 millones para 63.299 viviendas y empresas.

El Ejecutivo destacó también el plan ÚNICO 5G, que destina a Galicia 76 millones de euros y dará cobertuira a 181.964 habitantes y 5.800 kilómetros de carreteras.

También citaron el plan ÚNICO Demanda Rural, con el que se prevé llevar cobertura de 100 megabites por segundo a zonas aisladas y los palnes similares para reforzar la conectividad en polígonos industriales y en edificios anteriores al año 2000.

En resumen, el Gobierno defiende que «España lidera el despliegue de fibra óptica en Europa y está a la vanguardia a nivel mundial para que a finales del 2025 todo el territorio disponga de Internet de alta velocidad bien por fibra óptica o a través de satélite».